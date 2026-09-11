Lucarelli sposta la pressione: “Siamo contro una corazzata. Divieto ai livornesi? Se rinasco voglio fare il prefetto”

“Sono molto curioso visto che andiamo a giocare contro una corazzata”. Cristiano Lucarelli è chiaro nella vigilia della trasferta del Picco: lo Spezia è una delle squadre da battere in questa Serie C. “Hanno giocatori giovani e di qualità, un allenatore bravo e un direttore sportivo che in questa categoria è un marziano. Non sarà sicuramente una partita facile, considerata anche la tradizione degli ultimi trent’anni. D’altra parte in questo campionato gare semplici non ci sono: questo è il girone più complicato di tutta la C. La partita di domani, anche se è ancora presto, servirà per capire a che livello siamo arrivati. Noi dobbiamo rimboccarci le maniche per costruire qualcosa di importante per il futuro”, come riportato da Livorno Today.

Un Livorno che non arriva per fare da sparring partner, appaiato in classifica e ancora imbattuto in stagione proprio come lo Spezia. “Oggi guardare la classifica non ha senso. Per ora abbiamo fatto molto bene a livello difensivo, mentre negli ultimi trenta metri abbiamo fatto più fatica, anche per merito degli avversari affrontati. Ancora ci manca un po’ di amalgama e fisicamente non siamo al top, mentre dal punto di vista caratteriale sono arrivate le conferme che mi aspettavo”.

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