Maristaeli Luni, il prefetto Cantadori alle celebrazioni per i 70 anni del Primo Gruppo Elicotteri

Stamattina il prefetto della Spezia Andrea Cantadori ha partecipato alle celebrazioni del 70° anniversario della costituzione del Primo Gruppo Elicotteri presso la Stazione di Maristaeli Luni. La cerimonia si è svolta alla presenza del Capo di Stato Maggiore della Marina militare, Giuseppe Berutti Bergotto, del Comandante in Capo della Squadra Navale della Marina Militare, Aurelio De Carolis, e di numerose autorità civili, militari e religiose.

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