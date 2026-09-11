Mytiliade 2026, Bucci: “I muscoli del Golfo dei Poeti sono un’eccellenza della blue economy ligure”

“La Liguria vive del mare e continuerà a ricevere grandi opportunità dall’economia del mare. Alla Spezia questa economia è rappresentata in tutte le sue forme: cantieristica, Marina Militare, logistica, trasporto merci e passeggeri, diporto, Miglio Blu, pesca e acquacoltura. La mitilicoltura è parte importante di questo sistema e i muscoli del Golfo dei Poeti sono un’eccellenza che racconta la nostra cultura del cibo e una filiera capace di unire tradizione e futuro, anche in chiave di sostenibilità. Manifestazioni come questa valorizzano quindi non solo un prodotto, ma un’intera economia legata al mare. Grazie agli organizzatori e a tutti coloro che lavorano ogni giorno in questa filiera: la blue economy è uno dei grandi motori della Liguria e come Regione continueremo a sostenerla”.

Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, intervenuto oggi all’inaugurazione dell’edizione 2026 di Mytiliade – Lerici Città Mediterranea, alla presenza del sindaco Marco Russo, delle autorità locali, dei rappresentanti del settore e dei produttori del territorio.

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