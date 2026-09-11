Nuovi sportelli per migranti, Lega all’attacco. Bordilli: “Salis aumenta le tasse ma taglia i servizi ai genovesi”

Genova. “Mentre, dopo ormai 16 mesi di Giunta Salis, le famiglie genovesi, i nostri anziani e i nostri giovani fanno i conti con continui aumenti delle tasse, autobus che non passano e una fortissima insicurezza, la priorità di questa Giunta sembra essere l’apertura di nuovi sportelli dedicati esclusivamente a chi arriva da un percorso migratorio, fino a toccare quota quattordici presìdi in tutta la città».

A dirlo in una nota stampa Paola Bordilli, Lega, che commenta in questo modo la notizia del finanziamento del progetto legato all’accoglienza di migranti attraverso l’istituzione di quattro sportelli dedicati.

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