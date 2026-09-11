Oktoberfest, inaugurata la sedicesima edizione: dopo la parata scatta la festa lunga 18 giorni

Genova. È stata ufficialmente inaugurata la sedicesima edizione di Oktoberfest Genova, l’unica manifestazione ufficialmente riconosciuta in Italia dalle autorità bavaresi e dal Consolato della Repubblica Federale Tedesca, organizzata da Alessio Balbi, ideatore dell’evento nel 2005, in collaborazione con Confcommercio Genova e il Civ di Piazza della Vittoria. L’edizione 2026 si arricchisce della collaborazione con il Comune di Genova, attraverso un percorso condiviso che coinvolge sette assessorati nella realizzazione di iniziative dedicate a sostenibilità, inclusione, sport e valorizzazione del territorio.

La manifestazione ha preso il via oggi, giovedì 10 settembre, alle ore 19 con l’”O’zapft is!”, il tradizionale rito di apertura del primo fusto di birra, alla presenza del presidente della Regione Liguria Marco Bucci, dell’assessora alle Pari Opportunità Rita Bruzzone e dell’assessora alla Sicurezza Urbana e Polizia Locale del Comune di Genova Arianna Viscogliosi e del presidente di Confcommercio Genova Alessandro Cavo. Un momento che ha segnato ufficialmente l’inizio dei diciotto giorni di Oktoberfest Genova, in programma fino a domenica 27 settembre in Piazza della Vittoria. La manifestazione è aperta tutti i giorni: dal lunedì al venerdì dalle ore 18 alle 2, il sabato e la domenica dalle ore 12 alle 2.

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