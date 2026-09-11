Passeggiate urbanistiche, si parte con Pegli: l’escursione-studio sui confini dei centri storici dei quartieri

Genova. Prende il via questo pomeriggio alle 18 di fronte all’ex municipio di Pegli in via Ignazio Pallavicini, la prima Passeggiata Urbanistica alla presenza dell’assessora all’Urbanistica Francesca Coppola, per promuovere un percorso partecipativo per la redazione del nuovo piano urbanistico comunale (PUC) e la definizione dei perimetri dei 19 centri storici che hanno dato origine alla Grande Genova.

Un lavoro per riconoscere e valorizzare i nuclei urbani storicamente consolidati, considerandoli elementi fondamentali di una città policentrica, sostenibile e orientata ai principi della città dei 15 minuti. “Cammineremo lungo il perimetro dei nuclei storici per osservarlo da vicino e capire insieme cosa è cambiato, cosa rimane e quali luoghi relazioni e caratteri riconosciamo ancora oggi – spiega l’assessora all’Urbanistica e alla Città dei 15 minuti, Francesca Coppola – E’ un lavoro che entra direttamente nel percorso del nuovo Piano urbanistico comunale (PUC) per mettere a confronto le carte con la città reale e con lo sguardo di chi quei luoghi li abita ogni giorno. La passeggiata è aperta a tutte e a tutti e per architette e architetti è previsto il riconoscimento dei crediti formativi professionali”.

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