Patto per le Cinque Terre: i vertici del Parco incontrano il nuovo comandante dei carabinieri

Primo incontro istituzionale tra il presidente del Parco Nazionale delle Cinque Terre, Lorenzo Viviani, il direttore dell’Ente, Maurizio Burlando, e il nuovo comandante del Reparto Carabinieri Parco, il Maggiore Andrea Marchetti, in carica dal 27 agosto. Al centro del confronto la tutela del territorio, la sorveglianza della rete sentieristica e la gestione delle diverse esigenze legate alla forte presenza turistica e alle attività agricole. “Rivolgo al Maggiore Marchetti un sincero benvenuto e gli auguro buon lavoro per il nuovo e importante incarico alla guida del Reparto Carabinieri Parco Nazionale “Cinque Terre” – dichiara Viviani. La collaborazione tra l’Ente e il Reparto è fondamentale per garantire un presidio efficace del territorio e affrontare insieme le sfide legate alla tutela del nostro patrimonio naturale e paesaggistico. Sono certo che potremo rafforzare ulteriormente questo rapporto, da sempre solido e proficuo, nell’interesse della salvaguardia dell’area protetta e delle comunità che lo abitano.”

Il Reparto Carabinieri Parco Nazionale “Cinque Terre” svolge attività di vigilanza e controllo nell’area protetta e collabora con l’Ente Parco per la conservazione e la tutela del territorio coinvolto. Tra i principali ambiti di intervento figurano il contrasto agli incendi boschivi e al bracconaggio, la tutela della biodiversità, i controlli sugli interventi edilizi e sulle attività agricole, il monitoraggio della rete sentieristica, il supporto alle attività di ricerca scientifica e la prevenzione dei principali rischi per il territorio. “Sono molto contento dell’insediamento del Maggiore Marchetti che potrà garantire al Reparto Carabinieri Parco un comando finalmente con pieni poteri”, sottolinea il direttore Burlando. “Sono certo che sarà in grado di assicurare un proficuo lavoro e che potremo avviare fin da subito un confronto sui temi operativi più importanti dell’area protetta. A breve approfondiremo i primi due dossier particolarmente rilevanti: la gestione faunistica, con il depopolamento degli ungulati nel Parco, e il nuovo Piano del Parco, recentemente adottato e attualmente in fase di consultazione pubblica. Sono temi strategici sui quali sarà importante rafforzare il coordinamento e la collaborazione tra le parti”. Originario del Trentino, classe 1986 e laureato in Giurisprudenza, Marchetti ha iniziato la carriera nel Corpo Forestale dello Stato come vice ispettore. Nel 2017 è entrato nell’Arma dei Carabinieri e ha successivamente frequentato il percorso da ufficiale, ricoprendo incarichi a Roma e a Udine e maturando esperienze in ambito territoriale e regionale. Ha prestato servizio anche presso il Comando Regione Carabinieri Forestale “Liguria” e ha partecipato per 25 mesi a un progetto europeo di gemellaggio in Macedonia del Nord, dedicato al contrasto dei reati ambientali e contro il patrimonio culturale. Dopo il rientro in Liguria, ha assunto l’incarico attuale.

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