Portofino: rinviato il passaggio a parco nazionale

Quante parole inutili. Era solo una fake news. Il passaggio del Parco regionale a parco nazionale di Portofino ieri (10 settembre) alla conferenza unificata Stato-Regioni presieduta da Calderoli, non è stato approvato, bensì rinviato. Lo rende noto il report della Presidenza del Consiglio dei ministri che non spiega i motivi.
L’argomento era inserito al punto 12 dell’ordine del giorno : “Parere, ai sensi dell’articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica di istituzione del Parco nazionale di Portofino. RINVIO”