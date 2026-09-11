Salea Beer Fest, Bic Beer Fest a Pietra e Festa di Settembre a Calice: ecco gli eventi da non perdere nel weekend

Savonese. Musica, cultura, arte, buon cibo, ma, sopratutto birra. In questo weekend saranno moltissimi infatti gli appuntamenti dedicati agli amanti del luppolo tra il Salea Beer Fest, il Bic Beer Fest a Pietra e l’Oktober Musik Fest alle Office di Savona. Da non perdere anche la Festa di Settembre a Calice e un doppio appuntamento musicale a Tovo San Giacomo. Ad Albenga si va teatro con l’Ambra Rosa, mentre a Verzi di Loano si festeggia Santa Libera e a Savona ci sarà il ritorno del Festival Internazionale di Musica di Savona con Marco Ottaviani. Ma ora entriamo nel dettaglio degli appuntamenti da non perdere nel fine settimana.

A SALEA ARRIVA IL BEER FEST

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