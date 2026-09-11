Savonese. Musica, cultura, arte, buon cibo, ma, sopratutto birra. In questo weekend saranno moltissimi infatti gli appuntamenti dedicati agli amanti del luppolo tra il Salea Beer Fest, il Bic Beer Fest a Pietra e l’Oktober Musik Fest alle Office di Savona. Da non perdere anche la Festa di Settembre a Calice e un doppio appuntamento musicale a Tovo San Giacomo. Ad Albenga si va teatro con l’Ambra Rosa, mentre a Verzi di Loano si festeggia Santa Libera e a Savona ci sarà il ritorno del Festival Internazionale di Musica di Savona con Marco Ottaviani. Ma ora entriamo nel dettaglio degli appuntamenti da non perdere nel fine settimana.
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Salea Beer Fest, Bic Beer Fest a Pietra e Festa di Settembre a Calice: ecco gli eventi da non perdere nel weekend