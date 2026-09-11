San Colombano: “Crisi Amt agli utenti servono fatti, non polemiche”

Da Claudio Solari sindaco e da Paola Repetto, Assessore alla mobilità in San Colombano Certenoli

Leggiamo con sorpresa le dichiarazioni del gruppo di minoranza Continuità e Futuro, che accusa l’Amministrazione comunale di San Colombano Certenoli di “tacere” e di non essersi attivata sul tema del trasporto pubblico locale. Un’accusa che i fatti, semplicemente, smentiscono.

Il trasporto pubblico locale è una questione che questa Amministrazione sta affrontando con la massima attenzione, insieme agli altri Sindaci della Fontanabuona e dei territori interessati dalla linea 715. Proprio in questi giorni, infatti, si è aperto un confronto diretto con Città Metropolitana e Amt, al quale il Comune di San Colombano Certenoli ha partecipato attivamente, insieme ai Comuni dell’Area Interna Fontanabuona.

Il primo incontro si è tenuto l’8 settembre con la Sindaca della Città Metropolitana Silvia Salis e i vertici di Amt e, successivamente, si è svolto il primo vero e proprio Tavolo di confronto con l’azienda, nel quale i Sindaci hanno avanzato richieste precise e puntuali.

» leggi tutto su www.levantenews.it