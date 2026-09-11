COMMENTA
CONDIVIDI

San Venerio, gli ospiti di Caritas portano la statua del Santo

San Venerio, gli ospiti di Caritas portano la statua del Santo

Gli ospiti di Caritas portano la statua di San Venerio

Anche quest’anno gli ospiti delle strutture di accoglienza di Caritas Diocesana La Spezia-Sarzana-Brugnato hanno partecipato alle celebrazioni per San Venerio, patrono del Golfo e dei fanalisti d’Italia. A portare in processione la statua del Santo sono stati alcuni richiedenti asilo ospiti della Cittadella della Pace, della Comunità dell’Orto e dell’Open Space, assieme ai ragazzi della Pastorale giovanile.

Alle 17.30, nella cattedrale di Cristo Re, è stata celebrata la messa solenne dal vescovo monsignor Luigi Ernesto Palletti. Al termine, la statua di San Venerio e la reliquia del capo del santo sono state accompagnate in processione fino al Molo Italia. Da qui hanno proseguito via mare verso Porto Venere, in vista della festa patronale.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com