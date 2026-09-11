San Venerio, gli ospiti di Caritas portano la statua del Santo

Anche quest’anno gli ospiti delle strutture di accoglienza di Caritas Diocesana La Spezia-Sarzana-Brugnato hanno partecipato alle celebrazioni per San Venerio, patrono del Golfo e dei fanalisti d’Italia. A portare in processione la statua del Santo sono stati alcuni richiedenti asilo ospiti della Cittadella della Pace, della Comunità dell’Orto e dell’Open Space, assieme ai ragazzi della Pastorale giovanile.

Alle 17.30, nella cattedrale di Cristo Re, è stata celebrata la messa solenne dal vescovo monsignor Luigi Ernesto Palletti. Al termine, la statua di San Venerio e la reliquia del capo del santo sono state accompagnate in processione fino al Molo Italia. Da qui hanno proseguito via mare verso Porto Venere, in vista della festa patronale.

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