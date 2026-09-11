A Santa Margherita porto e spiagge invase dai rifiuti portati in mare dai corsi d’acqua in piena dopo il nubifragio; rifiuti che correnti e onde spiaggiano poi sul litorale. Se nessuno si prende cura della pulizia di torrenti e fiumi, i Comuni costieri devono poi pagare il conto dell’incuria altrui. Portofino oggi ha utlizzato l’imbarcazione in dotazione dell’Area Marina per eliminare dal mare quanti più rifiuti possibili. E’ chiaro che, non riuscendo a mantenere puliti i corsi d’acqua, se esistesse un servizio finanziato come in passato anche da Regione, Città metropolitana e Comuni, la pulizia del mare e delle spiagge avverrebbe in tempi assai più brevi.

The post ‘Santa’: spiagge e porto invasi dal legname portato in mare dai corsi d’acqua appeared first on LevanteNews.

» leggi tutto su www.levantenews.it