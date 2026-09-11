Santo Stefano di Magra partecipa alla quinta edizione della “Peana di luce per Dante”

Torna domenica 13 settembre 2026 la “Peana di luce per Dante”, la suggestiva staffetta torciera dedicata al Sommo Poeta, giunta alla quinta edizione, che dalle ore 21 coinvolgerà Comuni, enti e associazioni lungo un ampio territorio compreso tra Pietrapana e il Castello di Canossa, attraversando la Lunigiana storica e toccando, in particolare, luoghi legati alla vita, ai viaggi e all’opera di Dante Alighieri. Anche quest’anno Santo Stefano di Magra parteciperà all’iniziativa dalle proprie postazioni di Ponzano Superiore, dove le fiaccole saranno accese in collegamento visivo con Castelnuovo Magra e Vezzano Ligure, contribuendo così a una grande rete di luci che, idealmente, unirà i territori della Lunigiana storica nel nome di Dante.

La “Peana di luce per Dante” nasce con l’obiettivo di valorizzare, attraverso un gesto simbolico e condiviso, il legame tra Dante e i luoghi che ne hanno segnato il percorso. La staffetta torciera diventa così un’occasione per riscoprire il patrimonio storico, culturale e paesaggistico del territorio e per rafforzare il senso di appartenenza a una storia comune. L’iniziativa è organizzata dall’Archeoclub Apuo Ligure dell’Appennino Tosco Emiliano, che promuove la manifestazione come momento di partecipazione collettiva e di celebrazione della figura di Dante, poeta e simbolo della cultura italiana, a oltre sette secoli dalla sua morte. La quinta edizione vede inoltre la partecipazione di nuovi Comuni e associazioni, che si aggiungono alle realtà già coinvolte nelle precedenti edizioni, ampliando ulteriormente la rete della staffetta. Per Santo Stefano di Magra, la partecipazione dalla collina di Ponzano Superiore rappresenta un’occasione per inserirsi in un percorso culturale che supera i confini amministrativi e mette in relazione luoghi, comunità e testimonianze del territorio attraverso un segno semplice e suggestivo: la luce.

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