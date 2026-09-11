Set da giardino: come trasformare terrazzi e spazi esterni in una stanza all’aperto

La vita all’aria aperta, soprattutto durante la bella stagione, rappresenta un vero e proprio rituale per chi vive in Liguria o in qualsiasi località affacciata sul mare. Terrazzi, balconi e cortili diventano spazi preziosi dove rilassarsi, condividere momenti conviviali con amici e famiglia, o semplicemente godersi la tranquillità del proprio angolo verde. Trasformare questi ambienti in una stanza in più della casa, accogliente e funzionale, è un desiderio sempre più diffuso, soprattutto nei mesi estivi. Arredare con cura gli spazi esterni permette di ampliare il comfort domestico, valorizzando ogni metro quadrato a disposizione, anche in contesti urbani dove lo spazio è spesso limitato.

L’importanza di progettare lo spazio esterno

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