Soleggiato con nuvole poi velature, ma ora il sole non “brucia” più come una settimana fa

Un inizio di giornata all’insegna del sole su tutto il territorio. Dalla tarda mattinata la nuvolosità tenderà ad aumentare, con un cielo che diventerà nuvoloso nel corso del pomeriggio per poi lasciare spazio a velature. Non sono attese precipitazioni. Ampie schiarite torneranno a caratterizzare la serata. Le temperature saranno comprese tra i 19 gradi di minima e i 27 di massima. Previsioni a cura di meteospezia.com.

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