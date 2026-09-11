Torna la rassegna “Albenga Passato e Presente”: otto appuntamenti per riscoprire la storia della città

Albenga. La storia di Albenga, dalle sue radici medievali fino alla storia più recente, torna protagonista della rassegna “Albenga Passato e Presente”, organizzata dalla Fondazione G.M. Oddi, con il patrocinio del Comune di Albenga – assessorato al turismo, cultura ed eventi, e curata dal professor Mario Moscardini.

La nuova stagione 2026-2027 propone otto incontri a cadenza mensile, in programma il sabato dalle ore 17 alle 19 presso l’Auditorium San Carlo di via Roma, con la partecipazione di personalità della cultura locale chiamate a raccontare e approfondire diversi momenti e aspetti della storia della città. Il programma spazia dalla storia medievale ai giorni nostri e affronta temi non soltanto legati agli avvenimenti storici, ma anche alla vita economica, sociale e culturale di Albenga.

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