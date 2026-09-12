A Quiliano attivi due nuovi scuolabus elettrici

Savona. Per il nuovo anno scolastico 2026/2027 sono attivi due nuovi scuolabus 100% elettrici TPL Linea che seguono “l’obiettivo perseguito già da tempo dall’azienda per garantire un servizio sempre più sostenibile, confortevole e moderno”.
I nuovi scuolabus elettrici saranno impiegati per il trasporto scolastico del Comune di Quiliano: TPL Linea si è aggiudicata la gara indetta dalla Stazione Unica Appaltante Regionale (SUAR) della Regione Liguria per l’affidamento quadriennale del servizio di trasporto scolastico del Comune di Quiliano.