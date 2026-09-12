Arrestato per spaccio dai Carabinieri: in casa quasi 400 grammi di cocaina e 35 di hashish

Lo hanno visto mentre cedeva una dose di stupefacente a un possibile acquirente, che è riuscito ad allontanarsi prima di essere fermato. Da quel controllo è scattata la perquisizione nell’abitazione e il successivo arresto. È quanto accaduto nella serata dell’11 settembre alla Spezia, nell’ambito dei controlli dei Carabinieri della compagnia della Spezia, sezione Operativa, contro lo spaccio di sostanze stupefacenti.

A finire in manette è stato un 25enne di origine dominicana, residente alla Spezia e già noto alle forze dell’ordine per precedenti analoghi. Secondo la ricostruzione degli investigatori, i militari lo avrebbero notato durante il servizio mentre consegnava una dose di droga a un potenziale acquirente. L’uomo si sarebbe poi allontanato prima che i Carabinieri potessero identificarlo e fermarlo.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com