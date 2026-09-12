Bimba risucchiata in piscina: indagati per omicidio colposo anche il costruttore e l’installatore dell’impianto

Genova. Salgono a quattro gli indagati per la tragedia in cui ha perso la vita la piccola Alice Ferrari, la bambina di 11 anni morta a luglio dopo essere rimasta incastrata con i capelli nella pompa di aspirazione della piscina dei bagni Segesta a Sestri Levante.

Oltre ai titolari dei bagni (difesi dagli avvocati Angelo Paone e Claudio Zadra) sono stati iscritti nel registro degli indagati per omicidio colposo anche il costruttore del piccolo impianto e il tecnico che lo ha installato nel 2012. Si tratta del titolare di un’azienda di Cuneo e di un libero professionista di Sestri Levante, quest’ultimo assistito dall’avvocato Giovanni Roffo. Gli avvisi di garanzia sono stati inviati in vista dell’avvio della consulenza tecnica sulla piscina, che era stata sequestrata dai militari della capitaneria di porto subito dopo la tragedia.

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