Bomber Mazzocchi: “Giusto Turati mi spinga a migliorare. Vestire la fascia un privilegio”

“Ogni gol è un’emozione incredibile. Aveva un valore in più per Florenzi, con cui ho un legame forte. Ci tenevamo a festeggiare per lui”. Non nasconde il sorriso Simone Mazzocchi, il capitano dello Spezia, al quarto gol in questa stagione: “Il mister è giusto mi pungoli, è vero quanto dice. Nel bene devo migliorare anche io, non deve mai essere abbastanza. Sono contento, dobbiamo continuare cosi. Ogni partita è diversa e ha le sue difficoltà. Loro sono stati bravi ad avere un blocco compatto in mezzo e abbiamo avuto pazienza. Abbiamo sbloccato il risultato e abbiamo gestito meglio le situazioni. Dobbiamo lavorare per fare cosi per tutta la partita”.

Uno Spezia che vince, convince, ma vola basso: “Le vittorie aiutano a lavorare bene. Dobbiamo essere bravi a non vedere tutto luccicante ma pensare ai dettagli da migliorare. Tra tre giorni giochiamo di nuovo e dobbiamo pensare a quello. Cerco di dare una mano su quello che vedo, ma come detto alla prima intervista la fascia è un privilegio. Va meritata con l’atteggiamento e in campo provo sempre a dare una mano ai compagni, dando indicazioni”.

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