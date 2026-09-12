Caos traffico in Valpolcevera, Municipio e sindaci contro la giunta Salis: “Ora basta superficialità”

Genova. Dopo il caso dei tagli Amt la giunta Salis finisce ancora nel mirino del “fuoco amico”. Il fronte caldo anche stavolta è la Valpolcevera, dove si allarga il fronte della protesta per la gestione del traffico e dei cantieri.

Dopo l’intervento del Coordinamento dei comitati è arrivata alle redazioni una missiva di fuoco firmata da tutti i sindaci della vallata (Giancarlo Campora già protagonista del polverone sulle corriere, Sara Dante, Michele Malfatti, Claudio Montaldo, Angela Negri), dal presidente del Municipio Michele Versace, dai consiglieri regionali Armando Sanna e Federico Romeo, e dal consigliere genovese Enrico Vassallo (delegato alle Vallate). E non può non saltare all’occhio il dato politico, visto che sono tutti esponenti del Pd o comunque del centrosinistra.

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