Carcere di Pontedecimo, detenuta aggredisce gli agenti e devasta il reparto e la cella

Genova. Un’altra serata e violenza all’interno del carcere di Genova Pontedecimo. Venerdì, intorno alle 19.30, una detenuta italiana si sarebbe rifiutata di rientrare in cella, pretendendo dal medico di guardia un farmaco non autorizzato. La donna, al diniego del professionista, avrebbe aggredito gli agenti intervenuti con sputi e minacce, per poi devastare il reparto, danneggiando gli sbarramenti e ribaltando frigoriferi. Una volta riportata in cella, avrebbe continuato danneggiando la porta, arredi e altri elementi della stanza.

A denunciare l’episodio è Fabio Pagani, segretario della Uil Fp Polizia Penitenziaria: “Siamo di fronte all’ennesimo episodio che dimostra quanto sia diventata difficile e pericolosa la situazione a Genova Pontedecimo — attacca Pagani —. Parliamo di una detenuta già conosciuta per le sue condotte violente e, a quanto ci risulta, protagonista di comportamenti reiterati. Eppure, nonostante tutto, continua a rimanere nello stesso istituto”.

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