El Shaarawy: “Emozione speciale, ma speravo di vincere. Venire qui non è stata una scelta comoda”

Genova. Esordio per Stephan El Shaarawy al Ferraris in Genoa – Frosinone: dal 60° il Faraone è entrato in campo accompagnato da una vera ovazione. “Un’emozione speciale − dice nel post partita − dopo 16 anni fuori casa, non avevo mai giocato con la maglia del Genoa qui al Ferraris. Un po’ di emozioni e pensieri mi sono tornati, ma quello principale era di cercare di vincere la partita perché dovevamo e volevamo farlo. Tornare è stato sicuramente bello, speravo in una vittoria, ma è il calcio. Abbiamo avuto una buona reazione. C’è stato grande spirito e voglia di vincere, di lottare, ci manca qualcosa quando arriviamo negli ultimi 20 metri, sono sicuro che ci lavoreremo”.

Oggi El Shaarawy è stato schierato quinto a sinistra, a Roma lo ha fatto proprio con De Rossi: “Nel ruolo mi trovo bene, l’ho fatto tante volte, oggi è stato il primo spezzone di partita dopo tre mesi, la condizione fisica devo migliorarla con il lavoro durante la settimana. Posso ricoprire sia il ruolo di quinto sia quello di trequartista, poi deciderà il mister. Ho voglia di giocare e aiutare la squadra a fare punti. Se lo meritano i tifosi”.

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