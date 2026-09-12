Fiammata dell’inflazione ad agosto, Confcommercio: “Costo dell’energia si trasferisce sui consumatori”

Il costo della vita spinge nuovamente in alto l’allarme sociale. Secondo un’indagine dell’Ufficio studi di Confcommercio nel mese di agosto, l’indice del disagio sociale ha interrotto l’andamento di ripresa intravisto a luglio, attestandosi a quota 11,2, con un salto di sei decimi di punto in un solo mese. A guidare questa fiammata non è la carenza di posti di lavoro, ma l’impennata dei prezzi dei beni e dei servizi di prima necessità, che colpisce direttamente le tasche dei consumatori.

Il quadro economico delineato dalle ultime stime imputa il peggioramento dell’indice quasi esclusivamente all’aumento dei costi per la spesa di tutti i giorni. Trascinata dalla forte accelerazione dei prezzi del comparto energetico, l’inflazione sui beni ad alta frequenza d’acquisto è infatti schizzata al 4,3% su base annua, segnando un netto divario rispetto al 3,4% registrato nel mese di luglio.

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