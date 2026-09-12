I Maggiolini invadono la Spezia, raduno delle “Typ 1” e poi dalla Morin fino a Varese Ligure

Un’intera giornata dedicata al mondo dei Volkswagen d’epoca, tra motori, paesaggi e prodotti del territorio. Domenica 13 settembre torna alla Spezia la Maggiolino Golfo Cup, raduno VW Aircooled giunto alla sesta edizione, con un percorso che dalla Passeggiata Morin condurrà gli equipaggi attraverso le Cinque Terre e la Val di Vara, fino a Varese Ligure.

Il ritrovo è fissato dalle 8.30 alle 9.45 al Villaggio del Golfo, sulla Passeggiata Morin, dove si svolgeranno le iscrizioni e l’accoglienza dei partecipanti. La quota è di 20 euro a persona e comprende anche il pranzo. La mattinata inizierà con un assaggio di focaccia ligure e caffè, insieme alla consegna della Goody Bag e del primo omaggio. Ai primi 30 iscritti saranno inoltre consegnate due t-shirt della manifestazione, con possibilità di scegliere la taglia.

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