I pazienti del Gaslini ospiti al circuito MotoGp di Misano, l’incontro coi piloti Bezzecchi e Martín

Genova. Giovedì pomeriggio una delegazione dell‘Istituto Giannina Gaslini è stata ospite di Aprilia Racing al Misano World Circuit Marco Simoncelli, per vivere un‘esperienza speciale insieme al team Aprilia Racing e ai suoi piloti, in occasione del Gran Premio di MotoGp. Una quindicina di pazienti dell’Istituto insieme alle loro famiglie sono statti accompagnati dal direttore generale dell‘Istituto Giannina Gaslini, Renato Botti, il direttore della Neurochirurgia, Gianluca Piatelli, il Segretario Generale di Gaslininsieme, Anna Zanuttini e diversi medici delle unità operative di Neurochirurgia, Ematologia e Oncologia.

Ad accogliere la delegazione sono stati Massimo Rivola, amministratore delegato di Aprilia Racing, Antonio Boselli, head of Motorsport Communications del Piaggio Group e Aprilia Racing, e i piloti Aprilia Marco Bezzecchi e Jorge Martín, che hanno dedicato tempo e attenzione ai ragazzi, regalando loro sorrisi, fotografie e momenti destinati a rimanere tra i ricordi più belli della giornata. La visita è poi proseguita alla scoperta dei box e delle moto del circuito, permettendo ai giovani ospiti del Gaslini di vivere da vicino l‘atmosfera del mondo delle corse.

» leggi tutto su www.genova24.it