Il bartender genovese Alessandro Soldatini vince il campionato panamericano di cocktail

Genova. Importante riconoscimento internazionale per il bartender genovese Alessandro Soldatini che a Puerto La Cruz, in Venezuela, si è aggiudicato il Pan-American Cocktail Championship 2026 organizzato dalla International Bartenders Association (Iba) dal 7 all’11 settembre.

Un successo salutato con orgoglio da Fiepet Lab Confesercenti, centro di formazione professionale di eccellenza per aspiranti bartender, barman e operatori del settore food & beverage in cui Soldatini è cresciuto, al punto di affermarsi poi come bartender alle isole Canarie e di aver preso parte alla competizione proprio in rappresentanza della Spagna.

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