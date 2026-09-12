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Il bartender genovese Alessandro Soldatini vince il campionato panamericano di cocktail

Il bartender genovese Alessandro Soldatini vince il campionato panamericano di cocktail

Generico settembre 2026

Genova. Importante riconoscimento internazionale per il bartender genovese Alessandro Soldatini che a Puerto La Cruz, in Venezuela, si è aggiudicato il Pan-American Cocktail Championship 2026 organizzato dalla International Bartenders Association (Iba) dal 7 all’11 settembre.

Un successo salutato con orgoglio da Fiepet Lab Confesercenti, centro di formazione professionale di eccellenza per aspiranti bartender, barman e operatori del settore food & beverage in cui Soldatini è cresciuto, al punto di affermarsi poi come bartender alle isole Canarie e di aver preso parte alla competizione proprio in rappresentanza della Spagna.

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