Il match clou del girone B Ravenna-Perugia in diretta su Rai 2

La Lega Pro torna in diretta su Rai 2: sarà Ravenna-Perugia di domenica 13 settembre, live dalle ore 15, la prima partita stagionale ospitata dalla nota emittente nazionale. Quella della domenica pomeriggio sarà una vetrina importante per i territori e i club della Serie C, che porteranno giovani talenti e belle giocate nelle case degli italiani nel corso della trasmissione dal titolo “Domenica sportiva pomeriggio”, condotto da Gianluca Semprini e Francesca Spaziani Testa e curato da Alessandro Antinelli con la supervisione di Massimo Proietto.

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