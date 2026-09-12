Inaugurato a Belaso il nuovo polo per l’infanzia 0-6 anni: “Passo avanti importantissimo”

Taglio del nastro questa mattina a Ponzano Belaso (comune di Santo Stefano Magra) il nuovo polo per l’infanzia 0-6 anni di Piazza Cerri. Il progetto ha visto la realizzazione, al termine di due anni di lavori, di un nuovo spazio fisico condiviso che unisce il nido d’infanzia comunale “Il Castello Magico” e la scuola dell’infanzia “G. Rodari” (che insieme contano oltre cento bambini), prima separate; si tratta in particolare di uno spazio circolare attrezzato con allestimenti laboratoriali – un “atelier permanente” – connesso alle due scuole da due corridoi. L’opera è stata realizzata con un investimento complessivo di circa 500mila euro, di 400mila risorse Pnrr intercettate dal Comune di Santo Stefano Magra e la restante parte messa da Palazzo civico. L’inaugurazione odierna è stata accompagnata da una serie di laboratori esperienziali rivolti ai bambini e alle famiglie, accorsi numerosi, pensati per permettere ai partecipanti di conoscere e vivere i nuovi spazi attraverso attività ludiche e creative.















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