Incendio all’Olandese Volante, la Digos analizza i filmati. CasaPound sporge denuncia e parla di “attentato terroristico”

Non ci sono ancora elementi per stabilire la natura dell’incendio che nella notte ha devastato l’Olandese Volante, la birreria della Chiappa considerata un punto di riferimento per i militanti di CasaPound. La conferma arriva dalla Questura, che sta seguendo le indagini attraverso gli agenti della Digos e attende il report dei Vigili del Fuoco per avere indicazioni definitive sull’origine delle fiamme.

Gli accertamenti proseguono quindi senza escludere, al momento, alcuna ipotesi. I Vigili del Fuoco stanno completando l’analisi degli elementi raccolti all’interno del locale, mentre gli investigatori della Digos sono impegnati nell’esame dei sistemi di videosorveglianza, sia pubblici sia privati, presenti nella zona. L’obiettivo è verificare se le telecamere abbiano registrato movimenti o elementi utili a ricostruire quanto accaduto nelle ore precedenti e durante l’incendio.

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