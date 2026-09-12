Lucarelli: “Ero mezzo tifoso spezzino. L’anno scorso per sei ore sono stato l’allenatore dello Spezia”

“Quando c’era il gemellaggio ero mezzo tifoso spezzino, vidi anche una partita con la Lucchese. E l’anno scorso per sei ore sono stato l’allenatore dello Spezia”. Cristiano Lucarelli parte da un curioso aneddoto per raccontare il suo rapporto con la città e con lo Spezia, avversario che questa volta ha lasciato il suo Livorno a mani vuote. “Oggi non ho preso nessuna offesa, ringrazio gli spezzini, ma rimango con l’amaro in bocca per la sconfitta”. Il tecnico amaranto analizza poi una partita che, a suo giudizio, il Livorno ha compromesso in un breve passaggio del match. “Rimprovero le ingenuità di quei 5-6 minuti in cui abbiamo compromesso la partita. Abbiamo limitato lo Spezia nel palleggio, eravamo in controllo a parte 5-6 minuti di folate spezzine nel primo tempo. Per i contenuti, forse nella boxe avremmo vinto. Ma è il calcio, perdiamo giustamente perché se concedi quelle due ingenuità è giusto così”. Lucarelli individua gli errori nella gestione di alcune situazioni: “Dovevamo buttare fuori la palla con Peralta a terra, poi serviva fare un fallo in quell’occasione dove eravamo in tre. E sull’angolo dormiamo, buttando via una partita in cui potevamo portare a casa il risultato contro una squadra organizzata, ben allenata e che oggi ha visto una partita più complicata”.

Nessun dubbio, invece, sulla spinta del Picco e sul merito dello Spezia. “Quando vieni a giocare a Spezia lo sai che l’ambiente spinge. Abbiamo una squadra esperta, mi aspettavo una miglior gestione. Dispiace perché una prestazione così meritava un risultato diverso. E lo Spezia vince meritatamente perché non ha rubato nulla”. Anche sull’arbitraggio Lucarelli non cerca alibi: “Agli arbitri non ho nulla da contestare. I gol erano regolari, una piccola spintina ma l’avessero annullato non sarebbe stato più calcio”. Il Livorno aveva chiesto l’utilizzo della card per un possibile fallo di mano prima del gol dello Spezia, ma “non si è fatto in tempo”. E proprio sulla rete arrivata sugli sviluppi dell’azione riconosce il merito agli avversari: “Lo Spezia ha avuto la fame giusta per far gol, quella che serve”.

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