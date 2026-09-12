Modifiche alla rotatoria di Marinella, Figoli: “Le imprese sono state ascoltate”

La modifica della rotatoria di Marinella, necessaria a garantire il transito dei trasporti eccezionali, soddisfa Confartigianato La Spezia. I lavori, secondo le tempistiche previste, dovrebbero partire a breve e consentire di superare le criticità emerse con la configurazione originaria dell’opera. “Siamo soddisfatti per il risultato raggiunto – commenta Paolo Figoli, presidente di Confartigianato La Spezia – la questione era stata sollevata inizialmente dal mio collega Sergio Chericoni, presidente Confartigianato Massa-Carrara. Noi abbiamo immediatamente condiviso la preoccupazione, coinvolgendo le imprese spezzine della meccanica ad iniziare dalla Carpenteria Corsi srl, della nautica e del settore dei trasporti eccezionali”.

Un problema che, secondo Figoli, andava ben oltre la viabilità locale con ricadute provinciali. “Le nostre imprese lavorano quotidianamente con quelle di Massa-Carrara e utilizzano questo collegamento per movimentare manufatti e carichi che, per dimensioni, non possono seguire percorsi alternativi. Era quindi importante evitare che una nuova infrastruttura diventasse un ostacolo alla continuità produttiva tra i due territori”. Anche Confindustria La Spezia, aveva raccolto le segnalazioni delle proprie imprese, contribuendo a portare la problematica all’attenzione delle istituzioni. Il confronto ha quindi coinvolto Anas, Comune di Sarzana e Regione Liguria, fino all’individuazione di una modifica progettuale in grado di garantire il passaggio dei mezzi eccezionali.

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