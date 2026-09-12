Porti e Blue economy cuore dei panel del sabato alla Festa dei patrioti. In serata Capezzone intervista Bignami

Entra nel vivo oggi la quarta edizione della Festa dei Patrioti, festa regionale di Fratelli d’Italia, con una giornata che metterà al centro alcuni dei temi strategici per il futuro della Liguria e del territorio spezzino: portualità, blue economy, sviluppo e competitività. Il primo appuntamento odierno sul palco di Passeggiata Morin sarà alle 17.30, con il dibattito “Riforma dei Porti – prospettive e opportunità per la blue economy”, un confronto particolarmente significativo per una città come la Spezia, fortemente legata al proprio sistema portuale e all’economia del mare. Insieme all’onorevole Salvatore Deidda, presidente della Commissione Trasporti della Camera dei deputati, saranno presenti l’onorevole Matteo Rosso, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, l’onorevole Maria Grazia Frijia, membro della Commissione Trasporti della Camera, e l’on. Roberto Traversi, anch’egli membro della Commissione Trasporti.

A confrontarsi con i rappresentanti istituzionali saranno inoltre i principali protagonisti del sistema portuale e della blue economy: Roberto Peri, presidente di Assoporti; Gianluca Agostinelli, presidente di Propeller La Spezia-Carrara; Marcello Di Caterina, vicepresidente Alis; Alessandro Ferrari, direttore Assiterminal; Alessandro Laghezza, presidente Confindustria; Stefano Messina, presidente Assarmatori; Gaudenzio Parenti, direttore generale Ancip; Paolo Pessina, presidente di Federagenti; Bruno Pisano, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale; Alessandro Pitto, presidente Fedespedi; Paolo Potestà, presidente Angop; Luca Sisto, direttore generale Confitarma; e Daniele Ciulli, direttore del Terminal Crociere La Spezia. Il dibattito sarà moderato da Alberto Quarati, giornalista de Il Secolo XIX Blue Economy. “La riforma dei porti rappresenta un passaggio importante per rafforzare la competitività del sistema portuale italiano e creare nuove opportunità per l’economia del mare – sottolineano gli organizzatori –. La Spezia è uno dei territori che più può beneficiare di una portualità moderna, efficiente e capace di dialogare con industria, logistica e blue economy. Per questo abbiamo voluto mettere allo stesso tavolo istituzioni e operatori del settore”. La giornata proseguirà alle 20 con Paolo Gambi, scrittore, saggista e influencer, che dialogherà con Alessandro Balboni, commissario provinciale di Gioventù Nazionale La Spezia. Alle 21, spazio alla politica nazionale con l’onorevole Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, che dialogherà con Daniele Capezzone, direttore de Il Tempo, nell’incontro dedicato a “Il Governo stabile, Liguria forte”.

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