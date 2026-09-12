Riforma della sanità, i sindacati dei medici proclamano lo stato di agitazione in Liguria

Genova. Proclamato lo stato di agitazione dei medici e della dirigenza sanitaria in tutta la Regione Liguria. A darne comunicazione sono le sigle Aaroi Emac, Anaao Assomed, Cimo-Fesmed, Fassid, Federazione Cisl Medici Liguria, Fp Cgil Medici e Dirigenti Sanitari, Fvm Federazione Veterinari Medici che denunciano “reiterate condotte unilaterali, compromissione delle relazioni sindacali e conseguente grave stato di sfiducia del personale“.

I sindacati contestano “la mancata attuazione dell’impegno assunto a calendarizzare incontri finalizzati a chiarire e definire i nuovi assetti organizzativi regionali, con particolare riferimento ad Aom, Ats Liguria e al ruolo dell’ospedale Galliera nel nuovo sistema sanitario regionale”, “la mancanza di un tavolo di confronto permanente con i vertici della Regione Liguria per ridiscutere i termini della nuova riforma sanitaria regionale“, “la messa in discussione di equilibri organizzativi costruiti negli anni, con criticità e discontinuità operative che rischiano di compromettere la qualità, la sicurezza e la continuità delle cure”, “la mancanza di risorse organizzative e professionali coerenti con l’attuazione della nuova riforma”.

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