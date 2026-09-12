Rimanere individui al tempo dell’IA, incontro all’NH Hotel con Libertà è Democrazia

Il partito Libertà è Democrazia promuove un importante incontro pubblico dedicato al rapporto tra intelligenza artificiale e dignità della persona, alla luce dell’enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone XIV, documento che sta suscitando un ampio dibattito culturale e sociale in Italia e in Europa. L’evento, dal titolo “Custodia della persona nel tempo dell’intelligenza artificiale: prospettive per un futuro responsabile”, propone un percorso di approfondimento sui temi centrali dell’enciclica, con particolare attenzione alla tutela dell’umano, alla responsabilità etica e alla necessità di una visione antropologica capace di orientare lo sviluppo tecnologico.

Nel corso dell’incontro Egidio Banti svolgerà un intervento dal titolo “La Magnifica Humanitas, una ‘nuova tappa nel lungo cammino della dottrina sociale della Chiesa” e la dottoressa Anna Maria Bertola che parlerà di come “Custodire l’umano: la civiltà dell’amore oltre il culto della potenza”. A introdurre e moderare l’incontro saranno Giuseppe Romeo e Rosanna Purificato. Le conclusioni saranno affidate a Giancarlo Affatato, segretario nazionale di Libertà è Democrazia.

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