Savona dà il benvenuto a 127 neonati: il sindaco consegna la tessera della biblioteca e un kit informativo ai nuovi nati

Savona. 127 neonati con le loro famiglie hanno gremito ieri pomeriggio la Sala Rossa e la Sala del Consiglio del Comune di Savona per la consegna, come segno di benvenuto, di un libro, della tessera della biblioteca civica e un kit di informazioni sui servizi che la città offre.

“Una nuova vita è sempre una grande gioia, prima di tutto per i genitori, ma rappresenta anche un segno di speranza per la nostra comunità, il regalo più bello che la città possa ricevere. Per questo abbiamo voluto accogliere, con la vicesindaca Elisa Di Padova, i bimbi e le bimbe nate a Savona tra il 16 aprile e il 31 agosto 2026”, spiega sui social il sindaco Marco Russo.

» leggi tutto su www.ivg.it