Serie D, il Celle Varazze perde 1-0 contro la Sanremese: terzo K.O. tra coppa e campionato

Non è un buon inizio a livello di risultati. Come non lo era stato quello della preparazione, con la separazione prematura da mister Alberto Corradi. Il Celle Varazze di mister Savio Amirante perde la terza partita consecutiva: dopo il 2-1 rimediato dal Millesimo in coppa, K.O. contro il Derthona e, contro la Sanremese. Due passi falsi per 1-0 anche se oggi contro una delle candidate alle primissime posizioni. Le civette vengono punite da un rigore al 55′ segnato da Djorkaeff. Il calendario mette in programma altre sfide difficili: mercoledì trasferta a Saluzzo, domenica prossima sfida al Ligorna e poi partita contro il Bra dell’ex mister Boschetto.

Sanremese: Sposito; Di Fino, Grosso, Galletti, Djorkaeff, Costantino, Monticone, M’Vila, Osuji, Girgi, Usai. A disposizione: Licata, Ganz, Klimavicius, Cavaliere, Rota, Cipriani, Andreis, Cheshmedjiev, Racot. Allenatore: Gianluca Festa.

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