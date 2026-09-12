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Sicurezza, il modello Darsena si estende al centro storico: polizia locale h24 nella “zona calda”

Sicurezza, il modello Darsena si estende al centro storico: polizia locale h24 nella “zona calda”

vigili polizia locale via pre prè centro storico

Genova. Controlli della polizia locale 24 ore su 24 nel centro storico, con presidi ad alta visibilità e pattuglie dinamiche nelle aree maggiormente interessate da situazioni di illegalità e degrado. Prenderà il via da lunedì il nuovo dispositivo di controllo che, partendo dall’esperienza della Darsena h24, estenderà e rafforzerà la presenza degli agenti nelle zone di Prè, ex Ghetto e nell’area Maddalena-San Luca-Mele-Banchi.

“Partiamo dall’esperienza della Darsena h24, che ha dato risultati positivi e ci consente ora di compiere un ulteriore passo avanti – spiega l’assessora alla Sicurezza e alla Polizia locale Arianna Viscogliosi –. La Darsena continuerà a essere stabilmente controllata, mentre estendiamo lo stesso metodo operativo alle altre zone del centro storico che presentano maggiori criticità. Vogliamo una presenza della polizia locale visibile e riconoscibile, ma soprattutto dinamica, capace di comprendere rapidamente l’evoluzione dei fenomeni sul territorio”.

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