Sicurezza, il modello Darsena si estende al centro storico: polizia locale h24 nella “zona calda”

Genova. Controlli della polizia locale 24 ore su 24 nel centro storico, con presidi ad alta visibilità e pattuglie dinamiche nelle aree maggiormente interessate da situazioni di illegalità e degrado. Prenderà il via da lunedì il nuovo dispositivo di controllo che, partendo dall’esperienza della Darsena h24, estenderà e rafforzerà la presenza degli agenti nelle zone di Prè, ex Ghetto e nell’area Maddalena-San Luca-Mele-Banchi.

“Partiamo dall’esperienza della Darsena h24, che ha dato risultati positivi e ci consente ora di compiere un ulteriore passo avanti – spiega l’assessora alla Sicurezza e alla Polizia locale Arianna Viscogliosi –. La Darsena continuerà a essere stabilmente controllata, mentre estendiamo lo stesso metodo operativo alle altre zone del centro storico che presentano maggiori criticità. Vogliamo una presenza della polizia locale visibile e riconoscibile, ma soprattutto dinamica, capace di comprendere rapidamente l’evoluzione dei fenomeni sul territorio”.

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