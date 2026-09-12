Turati alza l’asticella: “Servono sempre gli occhi da Spezia. Soddisfatto per la vittoria, ma possiamo fare di più”

È un perfezionista, Marco Turati. E anche dopo il successo contro il Livorno, che conferma la grande crescita del suo Spezia, cerca il dettaglio da migliorare: “Non sono così soddisfatto. Nel primo tempo e nella fase di studio ci abbiamo messo un po’ troppo a capire dove fossero gli spazi e dove sfondare. Ho provato a farlo capire dopo 25 minuti ma non siamo stati così bravi a riconoscere gli spazi liberi e gli uomini liberi. Siamo rientrati nella ripresa chiarendo bene che non doveva essere un dominio sterile il nostro, ma volto a far male all’avversario. Per 20 minuti lo abbiamo fatto bene, ma sono rammaricato per l’ultima mezz’ora perché indipendentemente dalle occasioni avute ci siamo rintanati un po’ troppo presto e invece una squadra come la nostra può correre qualche rischio in più ma continuare a spingere. Fisicamente stiamo bene e tecnicamente abbiamo qualità”, racconta in conferenza. “Non guardiamo la classifica, abbiamo un percorso da fare e ci sono troppe cose da mettere a puntino. Avere 10 punti non cambia niente senza le basi per fare qualcosa di bello. Oggi è stata una bella partita, abbiamo avuto la meglio ma il Livorno è una bella squadra”.

Uno Spezia tutt’uno con la sua gente, come testimoniato dai cori del post gara: “Fa piacere, è sintomo che stiamo trasmettendo qualcosa. Poi della squadra non sono pienamente soddisfatto perchè non abbiamo gestito tutto bene. Siamo partiti contratti, forse perchè era la prima partita tra squadre top, e abbiamo sbagliato troppo. Potevamo fare più gol. Oggi non era facile in difesa, in avanti potevamo riempire più l’area ma non abbiamo grossa fisicità e ho preferito avere Limonelli più nel mezzo per evitare ripartenze. Ho la fortuna di essere già stato a Spezia, so cosa vuole questa gente, che rispecchia in toto il mio carattere. Sono sempre stato chiaro con i vecchi e i nuovi giocatori: serve sempre l’anima. Il percorso da costruire deve dimostrare che abbiamo sempre gli occhi da Spezia. Non giudicheró mai i ragazzi per il risultato ma per quello che mi dimostrano”.

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