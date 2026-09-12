Turismo, estate 2026: Liguria sopra la media nazionale per occupazione sulle piattaforme online

Liguria. La Liguria si conferma tra le regioni italiane con i migliori livelli di occupazione sulle principali piattaforme di prenotazione online nella stagione estiva 2026. Secondo i dati diffusi dal ministro del Turismo Gianmarco Mazzi, la regione registra un tasso del 62,5%, superiore alla media nazionale del 61,8%, con una crescita del 12,4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Il dato ligure si inserisce in un quadro nazionale particolarmente positivo: tra giugno e agosto l’Italia ha superato i 276 milioni di presenze, 5,5 milioni in più rispetto all’estate 2025, con una crescita sia della componente italiana sia di quella straniera.

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