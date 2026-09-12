Vado, confronto tra squadra e società dopo la sconfitta. Il ds Mancuso: “Più coraggio ma l’FVS deve funzionare, negato un rigore”

Il Vado esce sconfitto 1-0 dalla partita contro il Campobasso. I rossoblù hanno giocato una cinquantina di minuti in 11 vs 10 ma, come contro la Pianese, non sono riusciti a segnare. Allo scadere, Vita si è visto parare un calcio di rigore. Ma i rossoblù recriminano perché, in occasione dell’espulsione del calciatore del Campobasso, è stata assegnata punizione e non rigore. Una decisione che non è stata rivista all’FVS – il “VAR a chiamata” della Serie C – perché non era funzionante. A fine partita, confronto tra il club e la squadra, con il presidente Franco Tarabotto che ha esortato a un maggiore coraggio, come aveva fatto nel cooling break del primo tempo, ma anche incoraggiato il gruppo. Il Vado, infatti, a parte il primo quarto d’ora contro la Reggiana, ha dimostrato di poterci stare in questo campionato.

Il ds Paolo Mancuso sintetizza così il confronto: “Anche se le partite sono difficili, dobbiamo provare a vincerle. Abbiamo affrontato una squadra forte, vero, ma potevamo pareggiare. L’FVS non funzionante ci ha privati di un rigore grosso come una casa. Poi, è anche vero che un rigore è arrivato ma l’abbiamo sbagliato”.

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