Zoagli: servizio scuolabus alla Marconi; assistenza a coop sarda

Dopo la crisi e la rinuncia di Amt ad effettuare il servizio di scuolabus a Zoagli; è stata esclusa una prima ditta “Leoncini Viaggi srl” con sede a Casoria (Napoli) che aveva partecipato a un bando regionale; impossibilità di eseguire il servizio anche da parte di autonoleggiatore di Recco. Il servizio è stato affidato alla ditta “Tigullio Marconi” con sede a Chiavari per un importo di 153.450 euro Iva compresa. L’assistenza agli alunni è stata invece affidata alla cooperativa “Ariaha” di Siniscola, (Nuoro) per una somma complessiva di 70.000 euro per tre anni (26-27; 27-28; 28-29),

Di seguito il testo integrale delle due determine dirigenziali a firma della dottoressa Isabella De Benedetti.

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