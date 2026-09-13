Alla Cardelli & Fontana la presentazione di “L’aria sotto la porta”

Una porta chiusa può diventare un punto di passaggio. È attorno a questa immagine, sospesa tra ciò che si nasconde e ciò che riesce comunque a filtrare, che si incontrano la pittura di Beatrice Meoni e la scrittura di Giovanni Maccari. Sabato 19 settembre, alle 18.30 alla galleria Cardelli & Fontana di Sarzana, sarà presentato L’aria sotto la porta, il volume pubblicato dalle Edizioni Cardelli & Fontana che raccoglie i lavori dell’artista e un racconto dello scrittore fiorentino. Meoni dialogherà con Maccari, autore di Intanarsi, il testo che accompagna il progetto. A introdurre e moderare l’incontro sarà la curatrice Ilaria Mariotti.

L’appuntamento è il primo dei due eventi che chiudono la mostra E altre cose che si possono fare e porta al centro uno dei temi ricorrenti nella ricerca di Meoni: l’abitare. Non soltanto inteso come spazio domestico, ma come modo di stare dentro e fuori, di cercare riparo, nascondersi, affacciarsi e lasciare comunque aperto un varco. Nel libro la pittura e la scrittura procedono così una accanto all’altra. Da una parte il racconto di Maccari, dall’altra le immagini di Meoni: due stanze vicine che comunicano attraverso lo spazio minimo sotto una porta. Una fessura da cui passano aria e luce e che diventa metafora di un rapporto possibile tra interno ed esterno.

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