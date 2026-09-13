Cairese dirompente, sei i gol nella ripresa. Buttu: “I ragazzi sono stati epici. Il mercato? Si valutano le opportunità, la squadra è forte”

Cairo Montenotte. Buona la prima in campionato per la Cairese che rifila ben sei gol in un tempo al Vallescrivia e si aggiudica i primi tre punti stagionali. Un rientro dagli spogliatoi dirompente dove i gialloblù, con qualità e concretezza, hanno spezzato completamente il complessivo equilibrio in campo nella prima frazione di gioco. Soddisfatto mister Pietro Buttu, che ha elogiato la prova e l’abegazione dei suoi ragazzi. Intanto il club sta lavorando per provare a prendere ancora un centrocampista (ancora viva la pista Costantini) e un attaccante per completare la rosa. Il tecnico ingauno è chiaro si dichiara contento dell’operato della società: “Sta lavorando, le cose si fanno un passo alla volta. Vediamo se ci saranno opportunità. Ho una squadra forte”.

La vittoria e la prestazione

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