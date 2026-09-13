Camogli: Premio Comunicazione alla scrittrice Stefania Auci

“Per aver riportato al centro dell’immaginario collettivo una grande storia italiana attraverso una scrittura capace di unire rigore storico, forza narrativa e passione civile. Con il suo stile evocativo e dinamico insieme, dipinge personalità e al contempo persone, vivide e tridimensionali, paesaggi corali e densi di umanità; con la sua sorprendente capacità di far vivere in un’unica voce la duplicità della parola “storia” — storia come passato e storia come narrativa — , coniuga a 360 gradi scrittura e insegnamento, creatività spumeggiante e accuratezza rigorosa, facendoci tuffare in saghe di grandi famiglie italiane e in epoche passate delle città dove tutt’ora camminiamo e viviamo, ma che vediamo sotto una nuova luce e in nuove forme”. Questa la motivazione che ha assegnato a Stefania Auci il Premio Comunicazione 2026 nell’ambito del Festival della Comunicazione di Camogli.

La scrittrice, nota a livello internazionale per la saga dei Florio, iniziata con i “Leoni di Sicilia” (Nord, 2020) e proseguita con “L’inverno dei Leoni” (Nord, 2021) e il suo prequel “L’alba dei Leoni. La saga dei Florio” (Nord, 2026), prima del conferimento del premio ha tenuto una conferenza su “La vita tra le pagine” esordendo con il racconto dell’esperienza di essere entrata in una biblioteca fuori dall’orario di chiusura. “Le biblioteche non sono luoghi silenti, i libri vivono di una loro vita e se non lo avete mai fatto immaginate di camminare tra gli scaffali, toccate i dorsi dei libri e ponetevi in ascolto”. E ancora: “I libri ci danno la forza e il coraggio di vivere, sono un salvavita”. Un amore grande quello di Auci per la lettura che ha sintetizzato con una citazione di Umberto Eco “Chi non legge a 70 anni avrà vissuto una sola vita: la prima, ma chi legge avrà vissuto 5000 anni… La lettura è un’immortalità all’indietro”.

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