Dal “Coraggio” al “Potere”: il Festival della Comunicazione chiude con 45mila presente e guarda al 2027

Camogli. Oltre 45mila presenze tra terrazze, piazze e maxischermi, più di 600mila visualizzazioni degli incontri in streaming e 850mila visite alle pagine del sito. Si chiude con numeri in crescita la tredicesima edizione del Festival della Comunicazione, che da giovedì 10 a domenica 13 settembre ha portato a Camogli oltre 100 appuntamenti tra incontri, dibattiti, concerti e laboratori, con più di 150 protagonisti del mondo della cultura, della scienza, dell’economia, dello spettacolo e dell’informazione.

Un bilancio che conferma il legame tra la manifestazione e il borgo ligure, ma anche la capacità del Festival di rinnovarsi attraverso nuovi linguaggi e formule. Tra le novità di quest’anno, il confronto social tra Tommy Cassy e Vittorio Pettinato, il dialogo tra Paolo Crepet e un gruppo di ragazze e ragazzi della Gen Z, il Silent Reading a Castel Dragone e le rassegne stampa tematiche.

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