Dalla sicurezza al waterfront, il centrodestra rivendica la sua Spezia: “Abbiamo cambiato Spezia, ora avanti in squadra”

La Festa dei Patrioti si avvia alla conclusione alla Morin della Spezia, dove oggi va in scena l’ultima giornata della tre giorni iniziata venerdì. Il programma entra nel vivo nel pomeriggio, con una serie di confronti dedicati alla politica locale, all’Europa e all’attività del Governo. Alle 17 il confronto “Il centrodestra che amministra: dai territori al futuro”, con gli amministratori della Spezia e Sarzana con in particolare il sindaco del comune capoluogo sollecitato su diversi punti. Sul palco Maria Grazia Frijia che introduce la terza e ultima giornata per poi entrare subito nel merito: “Abbiamo fatto tantissimo lavoro in questi anni, è importante continuare in squadra – ha detto Peracchini -. Abbiamo tanti progetti, c’è un lavoro iniziato da nove anni. Si erano dimenticati di fare le fognature e noi stiamo cambiando le reti idriche. Siamo riusciti a valorizzare il Miglio Blu, abbiamo messo mano al tema sicurezza, partendo dai nostri agenti di Polizia Locale: innanzitutto non si lavora più fino alle 18 ma fino alle 2 di notte… E poi ricordiamoci che è cambiata la società, alla Spezia ci sono ventimila stranieri, siamo tra le città d’Italia con più immigrazione, con un porto commerciale, un porto militare e due porti turistici. Ma oggi chi commette un reato a Spezia entro un paio d’ore viene identificato. Noi la nostra parte l’abbiamo fatta, cercando di dare quella presenza che non è mai abbastanza ma su questo noi ci siamo e l’investimento sulla caserma della Polizia Locale, quello per la nuova sede di Spezia Risorse e Atc M&P, tutti nell’Umbertino, dimostra la volontà di voler cambiare le cose in tanti modi”. Sull’edilizia urbana, Peracchini se la prende con il centrosinistra e attacca duramente l’opposizione: “Piazza Verdi come del resto palestre, scuole e perfino il palazzo comunale erano fuori norma. Abbiamo lavorato giorno e notte per cambiare questa storia, non c’era una visione, non c’era un progetto nel cassetto. Eravamo fuori norma anche per la qualità dell’aria, era una città inquinata e piena di cause ed eravamo senza soldi. Io fondatore del Pd? Si sono inventati anche questo… evidentemente gli bruciava visto che li abbiamo mandati a casa due volte e anche in modo abbastanza duro. Fra l’altro come sindacalista, per statuto, non sarebbe nemmeno possibile…”. Su Vannacci e quanto accaduto con il consigliere Medusei, Peracchini aggiunge: “Siamo stati eletti per portare le linee guida dichiarate a suo tempo: io penso che la gente guardi a quello, che agli spezzini interessi che il programma venga realizzato. Il problema non è nostro ma di qualcun altro: é successo che qualcuno è stato eletto col mio nome ed è andato con la sinistra che ha distrutto questa città. Vuol dire delegittimare la politica, poi vedremo il prossimo futuro chi starà con chi, ma non vedo questo problema in questo momento. E ridirò queste stesse cose nel consiglio di domani sera”.















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