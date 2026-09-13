Don Bosco, si alza il sipario sulla nuova stagione: festa al Pin per tutte le squadre

È iniziata con una grande festa la nuova stagione del Don Bosco Spezia, che ha presentato al Pin dei giardini pubblici spezzini tutte le proprie squadre, comprese quelle del settore giovanile. Un appuntamento che ha riunito atleti, famiglie, tecnici e dirigenti e al quale hanno preso parte anche il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e l’assessore comunale allo Sport Alberto Giarelli.

Archiviata la presentazione, per la Prima squadra salesiana è già tempo di tornare in campo. Domenica 13 settembre alle 19, al “Franco Cimma” di Pagliari, il Don Bosco Spezia affronterà il Lerici nella gara di Coppa Italia di Promozione. Completa il programma del girone l’altra sfida tra Magrazzurri e Canaletto Sepor, in programma alle 16 al “Luigi Camaiora” di Santo Stefano Magra.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com