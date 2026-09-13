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Sport

Eccellenza, Pietra Ligure – Arenzano LIVE: al “De Vincenzi” esordio in campionato per i biancocelesti di Moraglia

Eccellenza, Pietra Ligure – Arenzano LIVE: al “De Vincenzi” esordio in campionato per i biancocelesti di Moraglia

Generico settembre 2026

Pietra Ligure 0 – 0 Arenzano

Primo tempo

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