Eccellenza, via al campionato al Corrent: il LIVE di Carcarese- Rivasamba

Carcare. Prende il via il campionato di Eccellenza con la sfida del “Candido Corrent” tra la Carcarese e il Rivasamba, in programma oggi alle ore 15:00.

Entrambe le formazioni si ripresentano in campo dopo aver ottenuto la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia di categoria. Diversi i percorsi con cui le due squadre hanno superato il turno di Coppa. Per la Carcarese è stato un passaggio del turno lineare grazie a una doppia vittoria, sia all’andata che al ritorno, contro il Molassana. Più combattuta la qualificazione per il Rivasamba che ha affrontato l’Arenzano. Dopo la sconfitta per 2-1 nella gara d’andata, i levantini si sono imposti con lo stesso punteggio (2-1) al ritorno tra le mura amiche, conquistando l’accesso al tabellone principale ai calci di rigore.

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